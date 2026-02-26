Klart: Mjällby AIF lånar ut trio: ”Konkurrensen i truppen är hård”
Mjällby AIF lånar ut Kimmen Nennesson, Isac Johnsson och Filip Åkesson Linderoth.
Detta meddelar de regerande mästarna denna torsdag.
Denna torsdag står det klart att Mjällby AIF lånar ut flera spelare.
Kimmen Nennesson kommer att spenderade kommande säsong i ettan-klubben Enköpings SK, medan Isac Johnsson och Filip Åkesson Linderoth lånas ut till division 2-klubben Sölvesborgs GIF.
– Konkurrensen i truppen är hård och därför är det viktigt att spelarna får kontinuerlig speltid. Genom utlåningarna får de chansen att utvecklas i bra miljöer, och vi kommer att följa deras framsteg noga under tiden, säger sportchef Hasse Larsson.
