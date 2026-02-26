Klart: Mjällby AIF lånar ut trio: ”Konkurrensen i truppen är hård”

Mjällby AIF lånar ut Kimmen Nennesson, Isac Johnsson och Filip Åkesson Linderoth.

Detta meddelar de regerande mästarna denna torsdag.

Foto: Bildbyrån

Denna torsdag står det klart att Mjällby AIF lånar ut flera spelare.

Kimmen Nennesson kommer att spenderade kommande säsong i ettan-klubben Enköpings SK, medan Isac Johnsson och Filip Åkesson Linderoth lånas ut till division 2-klubben Sölvesborgs GIF.

– Konkurrensen i truppen är hård och därför är det viktigt att spelarna får kontinuerlig speltid. Genom utlåningarna får de chansen att utvecklas i bra miljöer, och vi kommer att följa deras framsteg noga under tiden, säger sportchef Hasse Larsson.