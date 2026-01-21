Klart: Modou Barrow bryter med Incheon United

För ett år sedan anslöt Modou Barrow till Incheon United.

I dag står det klart att den förre ÖFK-spelaren lämnar den sydkoreanska klubben.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2014 som Modou Barrow lämnade Östersunds FK för spel i Swansea City.

Därefter har den före detta Gambiska landslagsmannen betat av spel i många klubbar och länder.

För ett år sedan bar karriären av till sydkoreanska Incheon United där det har blivit spel i 35 matcher där han gjorde tre mål och fyra assist.

Nu är dock resan i den sydkoreanska klubben över, då Incheon United meddelar att 33-åringen har brutit sitt avtal och därmed blir fri på marknaden.

Med Gambia står Barrow noterad för 18 landskamper där han har gjort två mål och en assist.