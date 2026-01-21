Klart: Modou Barrow bryter med Incheon United
Följ Fotbolldirekt på
Google news
För ett år sedan anslöt Modou Barrow till Incheon United.
I dag står det klart att den förre ÖFK-spelaren lämnar den sydkoreanska klubben.
Det var under sommaren 2014 som Modou Barrow lämnade Östersunds FK för spel i Swansea City.
Därefter har den före detta Gambiska landslagsmannen betat av spel i många klubbar och länder.
För ett år sedan bar karriären av till sydkoreanska Incheon United där det har blivit spel i 35 matcher där han gjorde tre mål och fyra assist.
Nu är dock resan i den sydkoreanska klubben över, då Incheon United meddelar att 33-åringen har brutit sitt avtal och därmed blir fri på marknaden.
Med Gambia står Barrow noterad för 18 landskamper där han har gjort två mål och en assist.
Den här artikeln handlar om: