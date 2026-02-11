Klart: Örgryte lånar ut anfallare

Den allsvenska nykomlingen skickar ut anfallstalangen Philip Bergqvist på lån.

19-åringen kommer spendera vårsäsongen i Torslanda IK.

– En bra lösning för alla parter, säger Örgrytes sportchef Pontus Farnerud.

Foto: Bildbyrån

Philip Bergqvist skrev på ett A-lagskontrakt med Örgryte efter flera år i klubbens akademi. Men den första säsongen som seniorspelare kommer inte att utspela sig i Öis, åtminstone inte till en början.

Klubben meddelar nämligen att anfallaren lånas ut fram till sommaren. Närmare bestämt till Torslanda IK i Division 2 Västra Götaland.

Örgrytes sportchef Pontus Farnerud om utlåningen:

– Vår tanke och plan med Philip när vi flyttade upp honom från akademin till A-truppen var att hitta en bra seniormiljö där han har goda möjligheter till speltid för att fortsätta att utvecklas. Vi har sedan tidigare en bra relation med Torslanda IK som bedriver en bra verksamhet och ett lån initialt fram till sommaren är en bra lösning för alla parter, säger han till ÖIS hemsida.

Örgryte spelar sin första tävlingsmatch för säsongen när man gästar IFK Värnamo den 22 februari. Den 5 april spelar klubben sin första match i allsvenskan på 17 år, då Malmö FF kommer till Gamla Ullevi.