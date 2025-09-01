Klart: Örgryte lånar ut Ibrahim Ahmed

Det svenska transferfönstret har stängt.

Trots det gör Örgryte-spelaren Ibrahim Ahmed en flytt.

Detta på lån till Ängelholms FF.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2025 som Örgryte IS valde att lyfta upp Ibrahim Ahmed, 20, till representationslaget.

Sedan dess har Ahmed spelat fem matcher i suphttps://fotbolldirekt.se/superettan/erettan, där han har gjort en assist.

Nu står det klart att karriären fortsätter i Ettan Södra – och Ängelholms FF. Detta då de har lånat in 20-åringen över resten av säsongen. Det meddelar ÖIS via sin hemsida.

– Vi känner tillsammans med Ibbe att behov av speltid på seniornivå är viktigt för hans utveckling och det känns som en väldigt bra lösning med Ängelholms FF där vi fortsatt kommer att följa honom under hösten, säger Öis-sportchefen Pontus Farnerud i ett uttalande.

Ibrahim Ahmeds kontrakt med ÖIS sträcker sig till slutet av säsongen 2025.