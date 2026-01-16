Klart: Östersunds FK värvar från IF Elfsborg

Melker Uppenberg byter IF Elfsborg mot Östersunds FK.

Målvakten har denna fredag presenterats av Jämtlandsklubben.

– Melker är en ambitiös och välskolad målvakt med bra storlek som har alla egenskaper för att bli en väldigt bra elitmålvakt, säger sportchef Stefan Lundin.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK värvar från IF Elfsborg.

Denna fredag står det klart att Melker Uppenberg ansluter från Boråsklubben till Jämtlandsklubben.

– Melker är en ambitiös och välskolad målvakt med bra storlek som har alla egenskaper för att bli en väldigt bra elitmålvakt. Tillsammans med Tyree får vi en stark och spännande målvaktsuppsättning framåt. Jag ser fram emot att följa Melkers utveckling under vår målvaktstränare Arnold Origis ledning, säger sportchef Stefan Lundin.

Uppenberg har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre år.