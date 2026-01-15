Klart: Östersunds FK värvar mittfältare

Östersunds FK presenterar ett nyförvärv.

Donald Molls, 27 ansluter från bosniska Rudar Prijedor.

– Jag är väldigt glad över att vara här, säger mittfältaren.

Östersunds FK rustar inför kommande säsong i superettan. Under torsdagen presenterar Jämtlandsklubben mittfältaren Donald Molls.

27-åringen ansluter från Rudar Prijedor i den bosniska högstaligan. Kontraktet sträcker sig över två år med ÖFK.

– Jag är väldigt glad över att vara här. Det är första besöket i Östersund, men också i Sverige. Det blir en ny utmaning i livet som jag ser fram emot, och jag kommer ge allt jag har för klubben och supportrarna.

Sportchef Stefan Lundin:

– Donald är en duktig defensiv mittfältare med god erfarenhet av matcher på en bra nivå. Det är en spelare Nemanja har haft tidigare och känner väl. Vi tror hans egenskaper kommer passa väldigt bra in hos oss och ser fram emot att se honom på Jämtkraft Arena.