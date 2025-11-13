Klart: Patricia Fischerova lämnar AIK

AIK meddelar ännu ett avsked.

Nu är det Patricia Fischerova som lämnar efter säsongen.

Foto: Bildbyrån

AIK:s damlag har meddelat flera avsked den senaste tiden. Både Ellen Schampi och Moa Sjöström kommer att lämna ”Gnaget” efter säsongen.

Nu meddelar AIK att även Patricia Fischerova kommer att lämna i samband med att kontraktet löper ut.

– Efter två och ett halvt år i klubben så avslutar jag nu min resa i AIK. Även om jag inte alltid kunde bidra så pass mycket som jag ville under det senaste året så gav jag alltid mitt bästa. Tack till alla som har stöttar mig och laget under dessa år, säger hon i ett uttalande på AIK:s hemsida.

Sportchefen Zinar Spindari:

– Vi vill rikta ett stort tack till Fisch för hennes tid i AIK. Hon har alltid visat en hög professionalism, ett starkt driv och en genuin vilja att bidra till laget. Fisch har betytt mycket både på och utanför planen, och vi önskar henne all framgång och lycka i framtiden.

Fischerova står noterad för 49 tävlingsmatcher i AIK.