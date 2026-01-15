Klart: Peking värvar från Malmö FF
Matilda Kristell lämnar Malmö FF.
Mittfältaren är klar för IFK Norrköping.
Matilda Kristell anslöt till MFF inför säsongen 2024. I fjol noterades mittfältaren för 23 framträdanden i damallsvenskan.
Nu lämnar Kristell för ligakonkurrenten IFK Norrköping. Hon kritar på ett avtal över två år.
– Jag har alltid gillat att spela i Norrköping så det här kommer passa mig perfekt, säger hon på Pekings hemsida.
IFK Norrköping slutade femma i damallsvenskan 2025.
