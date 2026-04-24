Klart: Piñones-Arce stannar i Fiorentina

Pablo Pinones-Arce har förlängt med Fiorentina.

Foto: Bildbyrån

Den före detta Hammarby-tränaren Pablo Pinones-Arce lämnade den grönvita klubben efter säsongen 2023. Sedan en tid tillbaka är han huvudtränare för Fiorentinas damlag.

Nu kommer ett besked om hans framtid.

Han stannar i det italienska laget och har skrivit ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

– Först och främst vill jag tacka familjen Commisso och klubbens ledning för att de från början trodde på mig och för att de fortsätter att tro på mig. Jag delar klubbens vision och de mål som satts upp för damavdelningen och jag är övertygad om att jag är rätt person för att uppnå de resultat vi strävar efter, säger han via klubbens hemsida.

I Fiorentina finns Madelen Janogy, Lina Hurtig och Filippa Curmark.