Klart: PSG lånar ut Sanches
Renato Sanches lämnar PSG.
Portugisen ansluter till Panathinaikos.
Renato Sanches anslöt till Paris Saint-Germain sommaren 2022. Portugisen spenderade förra säsongen på Benfica. Nu bekräftar PSG att Sanches lånas ut på nytt.
28-åringen ansluter till grekiska Panathinaikos på ett lån resten av säsongen.
Sanches kontrakt med PSG löper ut sommaren 2027.
Portugisen har tidigare representerat klubbar som Bayern München, Swansea och Lille.
