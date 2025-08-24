Klart: PSG lånar ut Sanches

Renato Sanches lämnar PSG.

Portugisen ansluter till Panathinaikos.

Renato Sanches anslöt till Paris Saint-Germain sommaren 2022. Portugisen spenderade förra säsongen på Benfica. Nu bekräftar PSG att Sanches lånas ut på nytt.

28-åringen ansluter till grekiska Panathinaikos på ett lån resten av säsongen.

Sanches kontrakt med PSG löper ut sommaren 2027.

Portugisen har tidigare representerat klubbar som Bayern München, Swansea och Lille.