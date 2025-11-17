Klart: Rasmus Sjöstedt lämnar Kalmar FF

Rasmus Sjöstedt har gjort sitt i Kalmar FF.

Mittbackens kontrakt är utgående och KFF bekräftar nu att han lämnar.

– Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till Kalmar FF som förening och till alla fantastiska supportrar som följt mig längs vägen, säger han via klubbens hemsida.

33-årige Rasmus Sjöstedt kom tillbaka till Kalmar FF inför säsongen 2021.

Mittbacken som totalt gjort över 140 matcher för Smålandsklubben sitter på ett kontrakt som går ut vid årsskiftet och nu står det klart att han lämnar i samband med att avtalet löper ut.

– Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till Kalmar FF som förening och till alla fantastiska supportrar som följt mig längs vägen. Att återigen fått representera den här föreningen efter mina år utomlands har betytt oerhört mycket för mig. Ert stöd, både på läktaren och utanför planen, har hela tiden burit mig framåt. Varje matchdag när jag har fått ta på mig den rödvita tröjan har varit speciell, och jag har känt ert engagemang i allt jag gjort, säger han via klubbens hemsida.

Den gångna säsongen noterades han för 15 framträdanden i superettan.

– Jag vill rikta ett stort och varmt tack till Rasmus för allt han har gjort för Kalmar FF. Med sin professionalitet, rutin och sitt fina ledarskap har han varit en väldigt viktig del av årets avancemang. Trots en skadefylld inledning på säsongen har han verkligen fått visa vilken skicklig fotbollsspelare han är. Han har även varit en väldigt uppskattad lagkamrat, både i omklädningsrummet och bland personalen på sportkontoret. Från hela föreningen vill vi önska honom ett stort lycka till i framtiden, säger sportchef Mats Winblad.