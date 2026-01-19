Klart: Reidy förlänger med AIK – stannar året ut

Ella Reidy, 23, förlänger med AIK.

Mittfältaren stannar året ut.

– Jag är stolt över att förlänga mitt avtal med AIK, säger Reidy via uttalandet.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Ella Reidy anslöt till AIK inför säsongen 2024. Nu väljer 23-åringen att förlänga sitt avtal med klubben. Det nya avtalet är skrivet fram till 31 december 2026.

– Det känns väldigt bra att vi har kommit överens med Ella om en förlängning över den kommande säsongen. Sedan sin ankomst till AIK har Ella ständigt stått redo på startlinjen, både i träning och match. Hon har sällan varit borta med några skavanker och står för en hög lägstanivå, där hon pushar både sig själv och sina lagkamrater att bli bättre, säger AIK:s sportchef, Zinar Spindari.

Ella Reidy är stolt över att få stanna i klubben.

– Jag är stolt över att förlänga mitt avtal med AIK och det ska bli väldigt kul att få vara en del av klubben ytterligare en säsong. Vi har något bra på gång och jag är oerhört taggad på att se vilka kliv vi kan ta som lag under 2026, säger Ella Reidy.

23-åringen står noterad för 59 tävlingsmatcher i AIK.