Klart: Roma lånar in Frøya Dorsin från PSG

AS Roma har gjort klart med ett nyförvärv från Paris Saint-Germain.

Detta i form av Frøya Dorsin – som är dotter till svenske Mikael Dorsin.

Foto: Alamy

Det är under torsdagen som den italienska storklubben AS Roma meddelar att man har värvat in en ny spelare.

Hon heter Frøya Dorsin, är dotter till det svenske ex-proffset och numera sportchefen Mikael Dorsin.

I Rom-klubben kommer 19-åringen att spela på lån från Paris Saint-Germain. Hur långt lånet är framgår inte av den officiella kommunikationen.

Frøya Dorsin har tidigare spelat för norska Rosenborg men flyttade till PSG under sommaren 2024. Där har hon gjort 16 matcher i vilka det har blivit två mål och en assist.

Dorsin spelar även för det norska U23-laget. Roma leder just nu Serie A.