Klart: Sandvikens IF säljer Moonga Simba

Moonga Simba säljs av Sandvikens IF.

Karriären fortsätter i rumänska FC Hermannstadt.

Foto: Bildbyrån

Moonga Simba återvänder till Sandvikens IF inför fjolårssäsongen.

Totalt blev det sex mål och sex assist på 30 matcher i superettan och nu står det klart att han lämnar klubben igen.

Sandvikens IF meddelar denna måndag yttern säljs till rumänska FC Hermannstadt.

– Jag tackar alla i Sandviken för min tid här igen. Och tack till Västra Flanken för allt stöd som ni har gett mig och laget! Jag önskar också lycka till i år, säger han via klubbens hemsida.

FC Hermannstadt huserar i den rumänska högstaligan.