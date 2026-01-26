Klart: Sandvikens IF säljer Moonga Simba
Moonga Simba säljs av Sandvikens IF.
Karriären fortsätter i rumänska FC Hermannstadt.
– Jag tackar alla i Sandviken för min tid här igen, säger han via klubbens hemsida.
Moonga Simba återvänder till Sandvikens IF inför fjolårssäsongen.
Totalt blev det sex mål och sex assist på 30 matcher i superettan och nu står det klart att han lämnar klubben igen.
Sandvikens IF meddelar denna måndag yttern säljs till rumänska FC Hermannstadt.
– Jag tackar alla i Sandviken för min tid här igen. Och tack till Västra Flanken för allt stöd som ni har gett mig och laget! Jag önskar också lycka till i år, säger han via klubbens hemsida.
FC Hermannstadt huserar i den rumänska högstaligan.
