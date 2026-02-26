Klart: Sandvikens IF värvar ung mittfältare

Sandvikens IF förstärker truppen.

Fabian Andersson från IFK Stocksund ansluter.

– Jag tror att Sandviken är en klubb med glansdagar framför sig, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Superettan-klubben Sandvikens IF förstärker truppen inför kommande säsong.

Denna torsdag så meddelar klubben att Fabian Andersson plockas in från IFK Stocksund.

– Det känns jättebra. Det har varit en lång och oviss vinter för min del så det är skönt att ha närmaste framtiden säkrad, och sedan att det blev Sandviken känns jättebra för mig, säger han och fortsätter:

– Det är en familjär miljö och jag har varit här flera gånger förut, första gången för ett och ett halvt år sedan. Jag är taggad på planen både för mig och för själva klubben. Man har en väldigt tydlig plan framåt och jag tror det är en klubb med glansdagar framför sig.

Sandvikens chefsscout Elias Gärdh uttalar sig också om 19-åringen:

– Fabian är en spelare vi hade hos oss redan hösten 2024 och som vi sedan följt noga under hans första seniorsäsong 2025.

– Han är en skicklig defensiv mittfältare med en skarp spelförståelse och ett fint passningsspel. Utöver det är han nyfiken och vill bli bättre varje dag vilket är något vi verkligen värdesätter i vår miljö.