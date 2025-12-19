Klart: Sebastian Ohlsson förlänger med Degerfors

Degerfors förlänger med Sebastian Ohlsson.

Det nya avtalet sträcker sig över 2026.

Foto: Bildbyrån

Den 33-årige försvararen har valt att förlänga med Degerfors. Han har 225 framträdanden i ryggsäcken och fler kommer det bli.

– Det känns naturligtvis bra att förlänga ytterligare ett år med Degerfors. Jag trivs väldigt bra i föreningen och vi har en riktigt bra grupp, säger Sebastian Ohlsson via klubbens uttalande.

Sportchef Partik Werner är nöjd över att ha med Ohlsson ännu en säsong.

– Sebastian betyder mycket för Degerfors och jag är glad att vi har hittat en lösning. Han har varit med och fört upp oss i Allsvenskan och skrev på sitt tidigare avtal, som sträckte sig över 2025, när vi befann oss på nedflyttningsplats för några år sedan. Sebastian bidrar med sitt lugn i backlinjen och hans främsta styrka är hans passningsspel. Han är motiverad och känner att han har mer att ge, därför är jag är glad att ha med Sebastian även 2026, säger Patrik Werner via klubbens uttalande.