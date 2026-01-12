Klart: Sebastian Tipura bryter med Örebro SK 

Örebro SK tackar av en offensiv förmåga.

Detta då Sebastian Tipura har valt att bryta med klubben.

– Det blev inte precis som vi alla hade önskat, säger sportchef Enes Ahmetovic.

Foto: Bildbyrån

Det var inför den gångna säsongen som Örebro SK värvade den offensiva mittfältaren Sebastian Tipura, 21, från Lunds BK. Då skrev han under ett avtal som sträckte sig fram till slutet av 2027.

Nu meddelar dock superettan-klubben att 21-åringen lämnar ÖSK. Detta då han har valt att bryta sitt avtal i förtid.

– På fotbollsplanen blev det inte precis som vi alla hade önskat, men Sebastian har hela tiden visat karaktär och lagt ner ett enormt arbete för att bidra till träningsmiljön och till laget, säger sportchef Enes Ahmetovic i ett uttalande och fortsätter:

– Det är en karaktär värd att hylla sett till hans arbete och hur han agerade och stöttade andra när han själv var utanför matchtruppen och när sitsen var som svårast i höstas. Tack för jobbet du lagt ner för svartvitt Sebastian. Vi önskar dig ett mycket stort lycka till i framtiden.

Totalt sett blev det nio matcher för Tipura i superettan förra året, där ingen av dem var från start.

– Jag tackar för min tid i klubben. Det har varit ett lärorikt år och jag kommer ta med mig mycket av det framöver. Örebro är en underbar stad med fantastiska supportrar. Jag önskar och hoppas att det går bra för klubben framöver, säger han.