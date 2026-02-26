Klart: Sevilla värvar offensiv mittfältare

Patrik Mercado kommer att flytta till Spanien i sommar.

Den offensive mittfältaren är klar för Sevilla.

Foto: Bildbyrån

Den spanska klubben Sevilla har redan gjort klart med ett nyförvärv inför nästa säsong.

Denna torsdag står det klart att Patrik Mercado ansluter till klubben i sommar.

Mercado värvas från Independiente del Valle och La Liga-klubben uppges enligt mediauppgifter betala sex miljoner euro för 22-åringen, det vill säga omkring 64 miljoner kronor.

22-åringen står noterad för tre landskamper för Ecuador.