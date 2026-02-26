Klart: Sevilla värvar offensiv mittfältare
Patrik Mercado kommer att flytta till Spanien i sommar.
Den offensive mittfältaren är klar för Sevilla.
Den spanska klubben Sevilla har redan gjort klart med ett nyförvärv inför nästa säsong.
Denna torsdag står det klart att Patrik Mercado ansluter till klubben i sommar.
Mercado värvas från Independiente del Valle och La Liga-klubben uppges enligt mediauppgifter betala sex miljoner euro för 22-åringen, det vill säga omkring 64 miljoner kronor.
22-åringen står noterad för tre landskamper för Ecuador.
