Klart: Shears lämnar Falkenberg

Isaac Shears, 25, har gjort sitt i Falkenberg.

Anfallaren lämnar efter två år i klubben.

– Vi är överens om att gå skilda vägar, säger sportchefen Andreas Jankevics.

Foto: Bildbyrån

Leonardo Farah Shahin och Edvin Christiansson har redan lämnat Falkenbergs FF. Nu kommer nästa avsked.

Under onsdagen meddelar klubben att den 25-åriga anfallaren Isaac Shears lämnar efter två år i FFF. Strikern lämnar i samband med att avtalet går ut i vinter.

– Vi vill tacka Isaac Shears för allt han har bidragit med under sin tid i klubben och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären. Vi är överens om att gå skilda vägar och när vi nu avslutar samarbetet så gör vi det som vänner, säger sportchefen Andreas Jankevics i ett uttalande.

Isaac Shears:

– Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runt omkring klubben för mina två år. Nu är det dags för mig att ta nästa steg och känna på en ny miljö och nya utmaningar. Tack FFF och lycka till framöver!

Falkenberg slutade femma i superettan denna säsong.

