Klart: Sirius lånar ut Ljungberg

Efter sex starter på tre säsonger väljer Sirius att låna ut August Ljungberg.

Mittfältaren kommer spendera 2026 i norska Egersunds IK.

– Vi är övertygade om att det här kommer vara en nyttig erfarenhet för honom, säger Sirius fotbollschef Jonathan Ederström.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

August Ljungberg har haft svårt att ta en starplats i Sirius. Nu bekräftar Uppsalaklubben att han kommer lånas ut till norska Egersunds IK den kommande säsongen.

Fotbollschef Jonathan Ederström om utlåningen:

– Under sina tre år i A-laget har Agge haft svårt att få till en kontinuitet i sin fotboll och inför i år har vi därför känt att vi vill göra annorlunda. Det är en spelare som vi fortfarande tror mycket på och för att få fram hans potential fullt ut väljer vi att låna ut honom, säger han till Sirius hemsida.

Enligt Ederström är Egersunds IK, som håller till i den norska andraligan, ett perfekt mellansteg för 20-åringen,

– När Egersund kom in i bilden tyckte vi alla att det var en väldigt bra sportslig möjlighet. Det är en bra klubb med en duktig tränare, ett passande spelsätt och en tydlig roll för Agge. Vi är övertygade om att det här kommer vara en nyttig erfarenhet för honom, såväl på planen som utanför planen, säger han.

August Ljungberg skrev sitt första A-lagskontrakt med Sirius 2023. Han har så här långt spelat 37 matcher i allsvenskan för klubben.