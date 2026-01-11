Klart: Son Hwa-Yeon bryter med AIK

AIK har förlorat en spelare i truppen.

Detta då Son Hwa-Yeon, tillsammans med AIK, har kommit överens om att bryta avtalet.

– Tiden i AIK blev inte som vi alla hade velat, säger sportchef Zinar Spindari i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Son Hwa-Yeon anslöt till AIK och skrev under ett tvåårskontrakt.

Sedan dess har Sydkoreanen hunnit spela 15 tävlingsmatcher för ”Gnaget” som också har brottats med en korsbandsskada.

Nu står det också klart att hon, tillsammans med klubben, väljer att bryta avtalet i förtid.

– Tiden i AIK blev inte som vi alla hade velat då Son tidigt åkte på en allvarlig skada som höll henne borta från spel i nästan ett helt år. Då detta samarbete inte riktigt blev som vi alla hade önskat så har vi gemensamt kommit fram till att gå skilda vägar, säger AIK:s sportchef, Zinar Spindari, och fortsätter:

– Jag vill tacka Son för tiden i AIK. Hennes professionalitet och positiva inställning under tiden här har varit fläckfri och vi önskar henne all lycka i den fortsatta karriären.