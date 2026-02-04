Klart: Storsatsande Ettan-klubb värvar målvakt

FC Rosengård har ingått samarbete med FC Köpenhamn.

Nu presenterar Malmö-klubben målvakten Alexander Nilsson.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengårds herrlag har inlett ett samarbete med FC Köpenhamn vars ägare investerar i Rosengård och blir delägare av klubben. Under onsdagen presenterar Rosengård en värvning med allsvensk meritering.

Alexander Nilsson skriver på för Ettan-klubben. Målvakten kommer senast från norska HamKam.

– Jag tycker det är väldigt spännande projekt och jag är glad av att vara del av det. Jag har fått en bra bild av klubben, säger Nilsson på Rosengårds hemsida.

Nilsson har ett förflutet i klubbar som Helsingborgs IF och J Södra. Han har noterats för 15 allsvenska matcher.