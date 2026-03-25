Klart: Succén återvänder till IFK Värnamo

Noah Shamoun, 23, lämnade IFK Värnamo efter säsongen.

Nu är han tillbaka på lån till sommaren.

Foto: Bildbyrån

Noah Shamoun var en av IFK Värnamos utmärkande spelare under fjolårssäsongen. Smålandsklubben trilalde ur allsvenskan och Shamoun återvände till danska Randers.

Nu står det klart att 23-åringen återvänder till IFK Värnamo på ett lån som sträcker sig till sommaren.

– Vi har sökt en ersättare till Mo Alsalkhadi som såldes tidigt i år. Tufa har varit tydlig med att han velat få in ytterligare en spelare med snabbhet och som kan spela i flera positioner. När möjligheten dök upp med Noah så gjorde vi klart med ett lån med köpoption. Självklart är det en fördel att han kan miljön här sedan tidigare, säger Värnamos sportchef Jörgen Petersson.

Noah Shamoun noterades för två mål och tre assist i allsvenskan i fjol.