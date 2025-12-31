Klart: Superettan-nykomling värvar på nyårsafton

Norrby IF får förstärkning i återkomsten till superettan.

Kevin Liimatainen, 24, är klar för nykomlingen.

– Jag kommer alltid ge 100 procent, säger han.

Foto: Bildbyrån

Norrby IF är tillbaka i superettan till nästa år efter kvalsegern mot Utsikten. Det är första gången på tre år som Boråsklubben spelar i Sveriges andraliga.

Till återkomsten har Norrby säkrat förstärkning i form av den 24-åriga mittfältaren Kevin Liimatainen. Spelaren ansluter senast från Lunds BK i ettan södra, dit han värvades inför säsongen 2025.

– Det som lockade mig mest var hur klubben presenterade sin plan för min utveckling, och jag kommer alltid ge 100 procent för att nå framgång med laget, säger han i ett uttalande.

Norrby-tränaren Tobias Linderoth har tidigare tränat Liimatainen när mittfältaren befann sig i Elfsborgs ungdomsakademi. Han har tidigare spelat i FC Trollhättan.