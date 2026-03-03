Klart: Svenske talangen till Serie A-klubb

Loke Hellblad, 17, är klar för Hellas Verona.

Det bekräftar den italienska klubben.

Foto: Bildbyrån

Loke Hellblad har inte gjort någon seniormatch i Mjällby. Det ser det inte heller ut att bli på ett tag.

Den svenske talangen har på senare tid kopplats ihop med flera italienska klubbar och nu står det klart att han lämnar Listerlandet för Hellas Verona. Det bekräftar klubben via Instagram.

Ytterbacken kommer att inleda i Hellas Veronas Primavera-lag.