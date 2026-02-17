Klart: Svenske talangen säkras upp av Midtjylland

Bilal Konteh lämnade IFK Haninge för FC Midtjylland för ett par år sedan.

Nu står det klart att han förlänger med den danska storklubben.

– Det här är ett riktigt bra steg i min karriär, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Den svenske mittbackstalangen Bilal Konteh lämnade IFK Haninge för FC Midtjylland 2023.

Nu står det klart att han säkras upp av den danska storklubben. FC Midtjylland meddelar i dag att är överens om ett kontrakt som sträcker sig över 2031.

– Det här är ett riktigt bra steg i min karriär. Jag tror på den plan som har satts upp och det här visar att klubben tror på mig – och att jag tror på dem.

– Det senaste året har varit bra, även om det naturligtvis kunde gå snabbare och ännu bättre. Jag vill ta nästa steg i min karriär, och jag hoppas att det kan intensifieras nu, fortsätter han.