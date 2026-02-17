Klart: Svenske talangen säkras upp av Midtjylland
Bilal Konteh lämnade IFK Haninge för FC Midtjylland för ett par år sedan.
Nu står det klart att han förlänger med den danska storklubben.
– Det här är ett riktigt bra steg i min karriär, säger han via klubbens hemsida.
Den svenske mittbackstalangen Bilal Konteh lämnade IFK Haninge för FC Midtjylland 2023.
Nu står det klart att han säkras upp av den danska storklubben. FC Midtjylland meddelar i dag att är överens om ett kontrakt som sträcker sig över 2031.
– Det här är ett riktigt bra steg i min karriär. Jag tror på den plan som har satts upp och det här visar att klubben tror på mig – och att jag tror på dem.
– Det senaste året har varit bra, även om det naturligtvis kunde gå snabbare och ännu bättre. Jag vill ta nästa steg i min karriär, och jag hoppas att det kan intensifieras nu, fortsätter han.
