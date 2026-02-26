Klart: Talangen lämnar Djurgården för superettanklubb

Gideon Granström lämnar Djurgårdens IF.

Mittfältaren är klar för IK Brage.

– De ska bli roligt att få komma till Brage och jag har fått en bra bild av klubben via deras sportchef Ola (Lundin) och båda tränarna, säger mittfältaren.

Gideon Granström spenderade fjolåret på lån hos Östersunds FK.

Nu står det klart att den unge mittfältaren lämnar Djurgårdens IF permanent för IK Brage.

– De ska bli roligt att få komma till Brage och jag har fått en bra bild av klubben via deras sportchef Ola (Lundin) och båda tränarna. De har presenterat en plan för mig framåt och jag är väldigt taggad på att sätta igång. Jag känner ju till Superettan väl sedan förra säsongen med Östersund och kommer in med mer erfarenhet jämfört med förra året. Så hela upplägget känns väldigt bra, säger han via Djurgårdens hemsida.

Brages sportchef Ola Lundin om nyförvärvet:

– Vi har följt Gideon genom ungdomsåren i Djurgården och upp i A-laget, men framför allt under utlåningarna till Ettan och Superettan. Det är en kraftfull och hårt jobbande mittfältare med ett bra passningsspel som spelar fotboll åt båda hållen. Tajmingen är bra och vi ser fram emot att jobba tillsammans de kommande åren, säger sportchef Ola Lundin.