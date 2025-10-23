Nikolas Jovanovic, 16, har gjort sitt i Djurgården.

Talangen lämnar för den nederländska storklubben PSV.

– Det här är något jag drömt om sedan jag var liten, säger han.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdstalangen Nikolas Jovanovic har imponerat i ”Blårändernas” ungdomslag, men nu är tiden i Stockholm över för ynglingen. Jovanovic lämnar Dif för den nederländska storklubben PSV Eindhoven, meddelar Djurgården.

– Det här är något jag drömt om sedan jag var liten, att få komma ut och spela i Europa i de finaste klubbarna. Nu får jag chansen att göra det och det är väldigt stort. Det kändes nästan lite overkligt till en början men det har börjat smälta in nu, säger 16-åringen.

Talangen har tidigare varit på besök hos PSV och imponerades av klubbens faciliteter.

– Deras träningsanläggning är fantastisk med 5-6 planer och ett jättefint klubbhus. Sedan var det runt sju tränare i varje lag som hjälpte till, så möjligheterna där nere är otroliga, man saknar ingenting som fotbollsspelare. Tempot var väldigt högt med intensiva träningar och det som också gjorde mig imponerad var spelarnas teknik och hur väl de behärskar bollen när tempot är så pass snabbt.

”Det är ett facit”

Jovanovic har meriter av spel med det svenska U17-landslaget.

Joel Riddez, akademichef:

– Det här är ett väldigt roligt steg för Nikolas och någonting han har velat själv. PSV har gjort en noggrann scouting av honom där han även har varit på plats i Nederländerna och tränat med laget. En spelare som har goda framtidsutsikter med en fin teknik, bra spelförståelse och en välkalibrerad vänsterfot.

Nikolas Jovanovic. Foto: Bildbyrån

– Det är jätteroligt och räknar man in Warren Ngana, Isak Alemayehu och Mario Amini så är det fyra av våra akademispelare som har gått till toppklubbar i Europa under ett år. Det är ett facit vi ska vara nöjda med och ett fint kvitto till alla som jobbar inom vår verksamhet, speciellt i de yngre åldrarna där vi nu visar att vi kan ta en spelare genom vår akademi hela vägen till PSV Eindhoven, fortsätter Riddez.