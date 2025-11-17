Klart: Tatu Varmanen lämnar Östers IF

Efter fem säsonger har han gjort sitt.

Idag meddelar Östers IF att Tatu Varmanen lämnar klubben.

– Det har inte varit ett lätt beslut att lämna, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2021 som Östers IF meddelade att man värvade ytterbacken Tatu Varmanen, 27, från finska TPS.

Sedan dess har Varmanen hunnit spela 116 matcher för Växjö-klubben som nyligen degraderades från allsvenskan.

Under måndagskvällen står det klart att 27-åringen inte följer med Öster ner i superettan – då han har valt att lämna för att ”ta sig an nya utmaningar”.

I ett uttalande på Östers hemsida förklarar Varmanen varför han har beslutat sig för att tacka för sig.

”Jag vill tacka alla spelare, ledare och alla andra runt om föreningen för fem fantastiska år ihop och för all kärlek genom åren. Det har varit en stolthet och en ära att få representera denna fina förening under alla dessa år. Jag vill även rikta ett stort tack till alla supportrar som outtröttligt har stöttat oss i med- och motgång, både på hemmaplan och på bortaplan”, säger han och fortsätter:

”Jag har haft fem säsonger här med både högt och lågt. Jag har fått uppleva stunder som är få förunnat och har vuxit starkare av motgångarna. Det har inte varit ett lätt beslut att lämna, men efter att ha funderat ett tag är det nu dags för mig att efter fem år i Växjö och i Öster ta mig an nya utmaningar för att fortsätta utvecklas som fotbollsspelare och person”.

Tatu Varmanen avslutar:

”Jag tar med mig en massa fina minnen som kommer att vara med mig livet ut. Avslutet blev inte som någon av oss hade velat eller tänkt, men jag är övertygad om att Östers IF kommer att komma tillbaka starkare i framtiden.”

Östers sportchef, Ola Larsson:

– Tatu har varit vår startande högerback i Allsvenskan och har gjort en jättefin säsong så det är klart att vi hade velat se honom fortsätta hos oss. Det är en väldigt lojal och hårt arbetande spelare som har haft en stor betydelse för Öster under flera års tid. Jag önskar Tatu lycka till framöver och framförallt riktar jag ett stort tack till honom för hans insatser här i Öster, säger han i ett uttalande.