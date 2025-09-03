Klart: Trotjänaren lämnar Umeå

Hugo Bergström stannar på åtta säsonger med Umeå FC.

Nu står det klart att 23-åringen lämnar klubben för Piteå.

– Det är alltid speciellt när en trotjänare lämnar klubben, säger sportchefen Adam Chennoufi.

Den 23-åriga ytterspringaren Hugo Bergström anslöt till Umeå FC inför säsongen 2017. Åtta år senare stor det klart att trotjänaren lämnar superettan-klubben.

– Det är alltid speciellt när en trotjänare lämnar klubben. Hugo har varit en del av Umeå FC i åtta år och skrev sitt första A-lagskontrakt redan 2020. Under den tiden har han visat ett enormt hjärta för föreningen både på och utanför planen, säger sportchefen Adam Chennoufi i ett uttalande.

Bergström är klar för en flytt till Piteå IF, som leder division 2.

– Han är en fantastisk människa och har varit en väldigt fin ambassadör för klubben. Tyvärr har hans tid också kantats av en del skador, vilket har gjort att vi inte fått se honom på planen så mycket som vi hade önskat. Men Hugos insats och lojalitet för Umeå FC går inte att ifrågasätta. Vi vill rikta ett stort tack för allt han har bidragit med och önskar honom all lycka i framtiden, fortsätter Chennoufi.

Umeå FC är nästjumbo i superettan.