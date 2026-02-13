Klart: Västerås SK värvar Ismet Lushaku

Han bröt nyligen sitt avtal med IFK Norrköping.

Nu har Ismet Lushaku gjort klart med Västerås SK.

– Med Ismet i truppen spetsar vi till konkurrensen på det centrala mittfältet, säger sportchef Billy Magnusson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter ett tungt fjolår, som slutade med allsvensk degradering, bröt Ismet Lushaku sitt avtal med IFK Norrköping för några veckor sedan.

Nu har han gjort klart med en ny klubb, och kommer att stanna i allsvenskan. Under fredagen presenteras han nämligen som nyförvärv i Västerås SK. Där har han skrivit på ett tvåårskontrakt.

– Det är väldigt roligt att vara här och skriva på för VSK. Jag ser fram emot att få sätta igång, lära känna gruppen och ge allt på planen, säger Lushaku i ett uttalande.

VSK:s sportchef, Billy Magnusson, om nyförvärvet:

– Han kommer in med välbehövlig erfarenhet från Allsvenskan och vet vad som krävs på den här nivån. Att han dessutom är från Eskilstuna är positivt för oss, vi vill bygga ett lag med stark lokal förankring och spelare som har en koppling till regionen. Med Ismet i truppen spetsar vi till konkurrensen på det centrala mittfältet och får in ytterligare kvalitet och rutin i laget, säger han.

Tidigare i sin karriär har Ismet Lushaku spelat för klubbar som AFC Eskilstuna och Varbergs Bois.