Klart: Växjö DFF värvar från IF Elfsborg

Foto: Bildbyrån

Växjö DFF förstärker inför den kommande säsongen.

Denna fredag står det klart att man värvar 19-åriga Alice Broman från IF Elfsborg.

– Det känns väldigt roligt och spännande att ha skrivit på för Växjö DFF! Från första kontakten har det känts väldigt bra och när möjligheten dök upp att spela här kändes det som helt rätt steg i min karriär för att ta nästa steg i min utveckling. Det är en klubb med ambitioner som passar mina och jag ser verkligen fram emot att representera Växjö DFF de kommande åren och se vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Alice Broman via klubbens hemsida.

Mittbacken har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Alice till Växjö DFF. Det är en spelare med stor potential som redan har samlat på sig värdefull erfarenhet, trots sin unga ålder. Hennes ledaregenskaper, fysiska närvaro och förmåga att prestera över tid gör henne till ett spännande tillskott för oss. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla henne i vår miljö och är övertygade om att hon kommer bidra starkt både på kort och lång sikt, säger sportchef Kim Focic Åberg.