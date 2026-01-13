Klart: Voelkerling Persson återvänder till HIF

Jakob Voelkerling Persson vänder hemåt.

25-åringen är klar för Helsingborgs IF.

– Att komma tillbaka till HIF är något jag velat ett tag, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Jakob Voelkerling Persson, 25, lämnade IK Sirius efter årsskiftet. Nu står det klart att högerbacken återvänder till Helsingborgs IF.

Voelkerling Persson skriver på ett tvåårsavtal med Skåneklubben.

– Att komma tillbaka till HIF är något jag velat ett tag så det känns jättebra. Det är en spännande utmaning och det ska bli roligt att få växa med uppgiften och vara en ledare i truppen. Jag har fått många meddelanden från folk som velat att jag ska komma tillbaka, vilket varit väldigt uppskattat, så jag längtar efter att få springa ut på Olympia igen. säger han på Helsingeborgs hemsida.

Managern Stevie Grieve:

– Jakob är en spelare som under de senaste säsongerna visat att han håller allsvensk klass och det var viktigt för oss att få in spelare som har erfarenhet från högsta nivå i Sverige. Vi har en tydlig profil i vad vi söker på varje position och min bedömning är att Jakob passar bra in i den. Han demonstrerar också alla bitar vi söker efter i termer av hur vi vill att en ledare ska vara i omklädningsrummet. Vi hade bra dialog både innan och efter jul om vad vi förväntar oss av honom och jag tror att alla är glada över att vi äntligen rott affären i hamn.

Voelkerling Persson tillhörde HIF innan han gick till Sirius 2022.



