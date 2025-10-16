Klart: VSK förlänger med Wernersson

Victor Wernersson, 30, blir kvar i Västerås SK.

Mittbacken har kritat på över 2026.

– Jag tycker laget har stor potential, säger han.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Västerås SK värvade den tidigare IFK Göteborg-spelaren Victor Wernersson. 30-åringen lyckades inte rädda kvar VSK i allsvenskan, och drogs med stora skadeproblem som satte stopp för spel under hösten, men i superettan har det blivit succé.

Nu har den omskolade mittbacken kritat på för ytterligare ett år med VSK. Wenersson har förlängt avtalet med klubben över 2026.

– Det känns superbra att förlänga med VSK, det är en fin klubb med fantastiska supportrar och jag trivs väldigt bra här. Jag tycker laget har stor potential och vi har tagit stora steg under säsongen och det ska bli kul att fortsätta vara med på den resan. Jag känner också själv att jag utvecklas för varje match som går och har tyckt det varit väldigt roligt att spela som mittback. Det finns fortfarande mycket jag kan utveckla i mitt spel och känner att VSK är en plats där jag kan göra det, säger han i ett uttalande.

Kalle Karlsson, manager:

– Victor Wernersson har varit en oerhört positiv injektion i det här omklädningsrummet sedan dagen han anslöt förra sommaren. Han är en av de mest professionella spelarna jag tränat, han tar på sig blåstället och kör hundra procent dag ut och dag in oavsett om det är träning eller match. På plan har han imponerat i år med sin spelintelligens där han anpassat sig till en ny roll och hållit en imponerande hög lägstanivå.

Västerås SK ligger trea i superettan med fyra omgångar kvar.

