Klart: Wallinder klar för Mjällby

Målvakten Robin Wallinder är klar för Mjällby AIF.

Han har skrivit ett kontrakt till 2029.

Foto: Bildbyrån

Wallinder ansluter till svenska mästarna, Mjällby, efter två säsonger i Östers IF. Totalt gjorde han 64 tävlingsmatcher för Östers IF.

Robin Wallinder är nu klar för Mjällby AIF och skriver ett kontrakt till 2029. Wallinder ersätter därmed Noel Törnqvist som lämnar klubben.

– Robin har imponerat med sina insatser för Öster och har av flera ansetts vara en av Allsvenskans bästa målvakter i år. Jag vill hjärtligt välkomna Robin till MAIF, säger Mjällby AIF:s sportchef Hasse Larsson via hemsidan.