Klart: Wolverhampton sparkar Vitor Pereira

Wolverhampton har fått nog.

Nu sparkar Premier League-klubben tränaren Vitor Pereira.

Foto: Alamy

Wolverhampton har fått en tuff start på säsongen i Premier League. Efter tio spelade matcher ligger klubben sist i tabellen och har inte vunnit en enda match.

Under söndagen stod det klart att tränaren Vitor Pereira entledigas. Portugisen skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Wolves – men går nu skilda vägar i stället.

”Tyvärr har starten på den här säsongen varit en besvikelse och trots vår starka önskan att ge huvudtränaren tid och matcher för att hitta en förbättring har vi nått en punkt där vi måste göra en förändring.”, säger klubbens ordförande Jeff Shi i ett uttalande

Pereira anslöt till Wolves i december i fjol och tog laget till en 16:e plats förra säsongen. Han har tidigare varit verksam i klubbar som Flamengo, Fenerbahce och Porto.

Wolves ställs mot Chelsea i nästa match.