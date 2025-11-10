Klart: Ylätupa lämnar Kalmar FF

Saku Ylätupa sitter på ett utgående kontrakt med Kalmar FF.

Nu står det klart att finländaren lämnar Smålandsklubben.

– Vi vill tacka Saku för hans tid i Kalmar FF, säger sportchef Mats Winblad.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF är tillbaka i allsvenskan från nästa säsong efter att ha slutat tvåa i superettan.

Någon som dock inte följer med Smålandsklubben upp i vår högsta serie är Saku Ylätupa. Finländarens kontrakt går ut vid årsskiftet och klubben meddelar nu att han kommer att lämna.

– Vi vill tacka Saku för hans tid i Kalmar FF. Han har under hela perioden i Kalmar FF varit väldigt professionell och har en stor bidragande orsak till vårt avancemang till Allsvenskan. Vi önskar Saku lycka till framöver, säger sportchef Mats Winblad.

Ylätupa noterades den här säsongen för två mål och en assist på 15 matcher.

– Tack till spelarna, föreningen och supportrarna för de tre år som Kalmar har varit en del av min karriär. Som tur är kunde vi avsluta på rätt sätt med avancemanget till Allsvenskan, där Kalmar FF hör hemma. Jag önskar allt gott till spelarna och föreningen som helhet i framtiden.