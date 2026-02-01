Klart: Zinchenko lämnar Arsenal permanent

Efter utlåning under säsongen står det nu klart att Oleksandr Zinchenko lämnar Arsenal permanent.

Ukrainaren är klar för holländska Ajax fram till sommaren.

Foto: Bildbyrån

Oleksandr Zinchenko, som skrev på för Arsenal 2022 efter en lång period i Manchester City, har under säsongen varit utlånad till Nottingham Forest. Speltiden blev dock begränsad med endast fem Premier League-framträdanden.

Nu lämnar Zinchenko klubben permanent. Under söndagen presenterades han av Ajax, där han har kontrakt till slutet av säsongen. Övergången ska ha kostat drygt 15 miljoner kronor.

Totalt spelade Zinchenko 91 matcher för Arsenal och noterades för tre mål och fem assist under sin tid i Londonklubben.