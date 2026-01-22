Klubblöse Krantz: ”Just nu är vi i förhandling”

Theo Krantz avtal med IFK Norrköping har löpt ut.

Trots det tränar han fortsatt med ”Peking” – i hopp om ett nytt kontrakt.

– Just nu känner jag att nästa kliv jag kan ta är här, säger han till NT.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen 2024 valde IFK Norrköping att skriva ett akademikontrakt Theo Krantz, 19. Därefter skulle den lovande burväktaren bli uppflyttad till A-laget inför fjolårets allsvenska säsong.

Med en allsvensk match för ”Peking” har dock Krantz avtal med klubben löpt ut. Trots det tränar målvakten fortsatt med laget och hoppas att få till en förlängning.

– Just nu är vi i förhandling. Jag tränar på, försöker att visa upp mig och göra det bästa jag kan, säger Krantz till NT och berättar att han gärna stannar i superettan-klubben:

– Just nu känner jag att nästa kliv jag kan ta är här, med den starten jag har fått och hur trygg jag känner mig med ledarstaben och i staden.

I IFK Norrköpings trupp finns just nu två målvakter med klart med rutin och speltid än Theo Krantz – i form av David Mitov Nilsson och David Andersson.

– Den (konkurrensen) blir tuff. Och det ser jag bara som positivt. Man tar kliv, man lär sig av varandra. När jag är yngst och de har mer rutin och meriter än jag kan jag bara ta med mig från dem. Se vad jag kan göra bättre, avslutar Krantz.