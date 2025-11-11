La Gazzetta dello Sport: Modric förlänger med Milan

Han är 40 år gammal, men har inga planer på att sluta.

Enligt La Gazzetta dello Sport kommer Luka Modric att förlänga med AC Milan.

Foto: Bildbyrån

Efter hela 13 år i Real Madrid tackade Luka Modric för sig i Real Madrid efter förra säsongen. Efter det skrev han på ett årslångt kontrakt med italienska AC Milan, strax före det att han fyllde 40 år.

Väl i Serie A har den kroatiske mittfältaren spelat elva matcher i vilka han har gjort ett mål och två assist. Av dessa matcher har han spelat samtliga från start.

Nu skriver La Gazzetta dello Sport att Luka Modrid kommer att förlänga sitt avtal med ytterligare ett år under våren. Det innebär att den option som finns i hans nuvarande avtal kommer att nyttjas.

Skulle Modric förlänga med ”Rossoneri” innebär det att han sannolikt kommer att slå Zlatan Ibrahimovics rekord som klubbens äldsta spelare genom alla tider. Svensken var 41 år och 146 dagar när han slog sitt rekord.