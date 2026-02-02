LISTA: Åtta affärer som kan bli klara under deadline day

Deadline day är här för de stora internationella ligorna.

Flera affärer kommer och måste bli klara denna måndag.

FotbollDirekt kommer här med åtta affärer som mycket väl kan färdigställas i dag.

Foto: Bildbyrån

Det svenska transferfönstret är alltjämt öppet till sluten av mars, men för de stora ligorna ute i Europa så stänger det hela i dag.

En hel del ”business” återstår dock att göra för en mängd olika klubbar, ”Silly Season” är långt i från över.

FotbollDirekt har tittat närmare på åtta antal affärer som kan bli klara under denna deadline day.