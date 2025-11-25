Liverpool vill värva stjärnan – för närmare en miljard

De köpte Alexander Isak för omkring 1,5 miljarder svenska kronor i somras.

Nu kan Liverpool i januarifönstret behöva betala närmare miljarden för att få loss Antoine Semenyo från Bournemouth.

Foto: Bildbyrån

Liverpool går knackigt i Premier League. I helgen blev det fiasko med 0-3 hemma mot Nottingham Forest, samma förlustsiffror som mot Manchester City omgången innan.

De regerande ligamästarna placerar sig först på en tolfteplats med hela elva poäng upp till serieledande Arsenal.

Rekordaffären Alexander Isak från Newcastle för omkring 1,5 miljarder svenska kronor har inte alls rosat marknaden och nu kan Liverpool komma att punga ut rejäla pengar i januarifönstret för att få loss Antoine Semenyo från Bournemouth.

Det är Sky Sports som kommer med uppgifterna om att Liverpool vill värva 26-åringen som har en utköpsklausul på drygt 800 miljoner svenska kronor.