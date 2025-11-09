Loeper avslöjar – fått kontraktsförslag från Helsingborg

Wilhelm Loeper sitter på ett utgående kontrakt med Helsingborgs IF.

Nu berättar yttern att han fått ett bud på bordet från klubben.

– Jag har fått ett förslag på bordet från HIF:s sida, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Foto: Bildbyrån

Wilhelm Loeper har stått för en fin säsong i Helsingborgs IF.

Den 27-årige yttern har totalt stått för tolv mål och sex assist den här säsongen.

Samtidigt som Loeper har imponerat så är hans framtid nu oviss. Kontrakt med Helsingborgs IF löper ut vid årsskiftet, men Skåneklubben har kommit med ett förslag gällande en förlängning. Samtidigt så finns det även intresse från utländska klubbar.

– Jag har ett utgående kontrakt. Jag har inte bestämt mig för vad jag ska göra. Jag har fått ett förslag på bordet från HIF:s sida. Sen finns intresse utomlands. Och jag har även andra planer i tankarna, med att kanske läsa vidare och plugga, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Något datum för när ett beslut kommer att tas är ännu inte satt.

– Jag har väl inte satt någon egen deadline, men i samråd med klubben har vi ju haft en diskussion. Någonstans måste det komma ett beslut förr eller senare, men det är inget jag vill eller behöver avslöja här och nu, säger han.