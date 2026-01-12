Mamatsashvili tillbaka i Sirius: ”Måste spela bra nu”
Saba Mamatsashvili stod för ett lyckat utlån till Kalmar FF under hösten.
Nu är han tillbaka i IK Sirius och måste…
– Visa mig själv från den bästa sidan, säger han till UNT.
Det var under sommaren 2024 som IK Sirius värvade Saba Mamatsashvili, 23, från FC Iberia 1999.
Efter ett år i Uppsalaklubben bar det senare av åt Kalmar för ett utlån i KFF – där han var med och tog föreningen upp i allsvenskan.
Nu är ytterbacken tillbaka i Sirius, där han själv tycker att han har stått för fina prestationer.
– Jag tycker att jag bevisade för Sirius att jag är en bra spelare, framför allt visade jag det för mig själv, säger han till UNT.
Gällande en potentiell fortsättning i Kalmar svarar georgiern fåordigt.
– Jag kan inte svara på den frågan, jag har inget svar.
Nu ser alltså framtiden ut att tillbringas i Uppsala igen, även om det inte står helt klart.
– Vi har inte pratat om det. Jag har mitt kontrakt så jag måste träna och spela bra nu. Jag är redo att visa mig själv från den bästa sidan, avslutar Mamatsashvili.
