Mikael Dyrestam förlänger med ÖIS: ”Det stämmer”
Mikael Dyrestams kontrakt med Örgryte IS skulle gått ut vid årsskiftet.
Nu har dock en ettårig option aktiverats i 33-åringens avtal.
– Den har kickat in, säger han till GP.
Sedan vintern 2024 har Mikael Dyrestam, 33, spelat för Örgryte IS som just nu leder superettan.
Totalt sett står mittbacken noterad för 43 matcher i ÖIS-tröjan i vilka han har gjort två mål och en assist.
I slutet av året skulle Dyrestams kontrakt med göteborgsklubben gått ut – men nu har det förlängts. Detta på grund av en ettårig option som har lösts ut då han har spelat 20 seriematcher från start.
– Det stämmer, säger han till GP efter Örgrytes träning under torsdagen.
Det var i ÖIS 2-1-seger mot Utsikten strax före uppehållet som mittbacken kom upp i sin 20:e start.
– Så den har kickat in, slår han fast.
Trots att Dyrestam har kontrakt över 2026 är det inte helt säkert att han blir kvar i klubben.
– Vi har hela tiden sagt att vi får se hur min kropp mår – och hur det här året går, avslutar han.
