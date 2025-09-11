Mikael Dyrestams kontrakt med Örgryte IS skulle gått ut vid årsskiftet.

Nu har dock en ettårig option aktiverats i 33-åringens avtal.

– Den har kickat in, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Sedan vintern 2024 har Mikael Dyrestam, 33, spelat för Örgryte IS som just nu leder superettan.

Totalt sett står mittbacken noterad för 43 matcher i ÖIS-tröjan i vilka han har gjort två mål och en assist.

I slutet av året skulle Dyrestams kontrakt med göteborgsklubben gått ut – men nu har det förlängts. Detta på grund av en ettårig option som har lösts ut då han har spelat 20 seriematcher från start.

– Det stämmer, säger han till GP efter Örgrytes träning under torsdagen.

Det var i ÖIS 2-1-seger mot Utsikten strax före uppehållet som mittbacken kom upp i sin 20:e start.

– Så den har kickat in, slår han fast.

Trots att Dyrestam har kontrakt över 2026 är det inte helt säkert att han blir kvar i klubben.

– Vi har hela tiden sagt att vi får se hur min kropp mår – och hur det här året går, avslutar han.

