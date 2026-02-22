Milan förhandlar med Rafael Leão

Rafael Leão vill inte lämna Milan.

Enligt uppgifter från Calciomercato.com kan anfallaren skriva på ett långtidskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Rafael Leão, 26, har tillhört Milan sedan 2019. Anfallaren har jagats av flera storklubbar runt om i Europa.

26-åringen har just nu ett kontrakt till sommaren 2028 med en utköpsklausul på 175 miljoner euro. Nu skriver Calciomercato.com att anfallaren inte har någon plan att lämna Milan i sommar, trots intresse från klubbar.

Den italienska klubben har istället börjat kolla på en förlängning med Leão, enligt tidningen. Planen är att anfallaren signerar ett nytt avtal till 2030 eller 2031.

26-åringen har gjort nio mål och två assist på 20 tävlingsmatcher den här säsongen.