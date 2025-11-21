Munoz öppnar för United-flytt: ”En dröm”

Daniel Munoz, 29, kan lämna Crystal Palace för en ligarival.

Manchester United vill värva den colombianske högerbacken.

Detta enligt Mirror.

Foto: Bildbyrån

Crystal Palace kan bli av med ett gäng spelare i januari. Spelare som Marc Guehi och Adam Wharton kopplas ihop med andra klubbar – och nu kan ytterligare en spelare lämna.

Enligt Mirror närmar sig Manchester United en värvning av Palace-högerbacken Daniel Munoz. Colombianen har själv uttryckt sin önskan att få spela i en klubb på högre nivå.

– Först och främst tror jag att det pratas mycket om den ena eller andra klubben. Om du frågar mig skulle det vara en dröm att spela för en av dessa klubbar, sa han till AS.

Munoz skulle, enligt Mirror, bli en ersättare till Amad Diallo på höger wingback-positionen.

29-åringen står noterad för åtta mål och 14 assist på 81 framträdanden under Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner. Kontraktet med klubben löper ut sommaren 2028.