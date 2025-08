Officiellt: Aaron Ramsdale klar för Newcastle

Newcastle förstärker mellan stolparna.

Under lördagen står det klart att Aaron Ramsdale värvas från Southampton.

Detta genom ett lån som sträcker sig över den kommande säsongen.

Det har tidigare spekulerats kring att Aaron Ramsdale skulle lämna Southampton, som åkte ur Premier League, för Newcastle.

Nu står det klart att så blir fallet, då målvakten har presenterats av ”The Magpies” och har skrivit på ett låneavtal som sträcker sig över den kommande säsongen.

Enligt Fabrizio Romano finns det även en köpoption inkluderat i avtalet och TalkSport rapporterar att Newcastle betalar fyra miljoner pund, eller 51 miljoner kronor, i låneavgift.

– När jag kom till arenan och såg den tom i dag är det ganska overkligt att tänka sig att det här kommer att vara min hemmaplan inom en överskådlig framtid. Jag har på mig matchstället med det fina Champions League-märket på ärmen och jag är så glad över att vara här, säger Aaron Ramsdale i ett uttalande.

Newcastles tränare, Eddie Howe:

– Aaron är en exceptionell målvakt som bidrar med ytterligare kvalitet och internationell erfarenhet till vår trupp, säger han.

Ramsdale har tidigare spelat för klubbar som Bournemouth, Sheffield United och Arsenal i Premier League – där han står noterad för 183 matcher.

Welcome to Newcastle United, Aaron Ramsdale! 🧤

Aaron joins us from Southampton on a season-long loan deal 🖤🤍 pic.twitter.com/xIMb0uuSwC

— Newcastle United (@NUFC) August 2, 2025