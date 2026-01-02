Officiellt: AIK lånar ut Karlsson till Degerfors igen

Kazper Karlsson, 20, lånas ut från AIK.

Han kommer fortsätta representera Degerfors.

Foto: Bildbyrån

Kazper Karlsson har under varit utlånad till Degerfors från AIK. Under fredagen kommer beskedet att Karlsson fortsätter vara utlånad till Degerfors.

Låneavtalet är skrivet över ett år och det finns även en köpoption.

AIK:s strategichef, Jeremy Steele säger följande om beslutet:

– Kazper hade en fin utveckling med mycket speltid i Degerfors IF under hösten 2025 och vi är säkra på att hans utveckling kommer fortsätta att gå framåt med spel i samma klubb under hela 2026. Vi önskar honom stort lycka till i kommande säsong, säger AIK:s strategichef, Jeremy Steele via AIK:s uttalande.