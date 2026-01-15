Officiellt: AIK säkrar upp Agnekil

AIK plockar från akademin.

Målvakten Ella Agnekil skriver A-lagskontrakt till och med 2027.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

AIK meddelar en målvaktsvärvning. Det är Ella Agnekil, 17, som plockas upp från klubbens akademi. Kontraktet är skriver till och med 2027.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse att skriva A-lagskontrakt med AIK. Jag är Gnagare sedan födseln så det är därför med extra mycket stolthet och glädje som jag nu tar klivet upp i damlaget. Nu ser jag fram emot att fortsätta utvecklas, ta lärdomar av mina lagkamrater och börja konkurrera om speltid, säger Agnekil på AIK:s hemsida.

Sportchefen Zinar Spindari:

– Det är fantastiskt kul att få välkomna upp Ella till damlaget. Det känns alltid lite extra bra när det handlar om spelare från egna led som tar steget från U till A, och detta är inget undantag. Ella har under stora delar av fjolåret varit tillgänglig och tränat med damlaget, samt gjort sina första minuter i tävlingssammanhang. Sedan hon tog klivet över till AIK har hennes utveckling stegrat och förhoppningen för oss samtliga är att den utvecklingen ska fortsätta.

AIK slutade på en åttonde plats i damallsvenskan i fjol.